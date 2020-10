Due 32enni arrestati ieri sera processati stamane per direttissima. La Procura indaga per verificare se clan camorristici abbiano infiltrato propri esponenti tra i manifestanti. Oggi in Prefettura riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Guerriglia a Napoli, due condannati: ma sono liberi. Sette feriti tra poliziotti e militari. Lamorgese: “Violenze preordinate» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento