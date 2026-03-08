domenica, 8 Marzo , 26

“Guida agli Extravergini 2026″ alla Festa dell’Olio a Torri del Benaco
Attualità

“Guida agli Extravergini 2026″ alla Festa dell’Olio a Torri del Benaco

Milano, 8 mar. (askanews) – La “Festa dell’Olio” torna a Torri del Benaco (Verona) sabato 11 e domenica 12 aprile con l’edizione di primavera che porterà sul lago di Garda la presentazione in anteprima nazionale della “Guida agli Extravergini 2026” di Slow Food.

Organizzata dall’amministrazione comunale, la manifestazione si svolgerà tra il molo dell’antico porticciolo e altri luoghi del paese, proponendo per due giorni un percorso dedicato agli oli extravergini di oliva premiati da Slow Food e ai prodotti tipici del territorio gardesano. Accanto agli oli saranno presenti vini, zafferano, marmellate, miele e limoni, in alcuni casi contrassegnati dal marchio De.Co. della Città di Torri del Benaco. Nel programma rientrano anche laboratori del gusto, momenti musicali, visite guidate e piatti a base di olio extravergine di oliva proposti nei ristoranti di Torri del Benaco e delle frazioni di Albisano e Pai.

L’appuntamento centrale è previsto sabato 11 aprile alle 9.30 al Cinema Teatro, dove si terrà la presentazione ufficiale della “Guida agli Extravergini 2026” insieme con la premiazione delle aziende che hanno ottenuto i 243 riconoscimenti assegnati tra Grandi Oli e Grandi Oli Slow. La pubblicazione raccoglie 766 aziende e 1.211 oli recensiti e offre un quadro aggiornato dell’olivicoltura italiana di qualità. Nella nuova edizione le aziende premiate con la chiocciola, simbolo di adesione alla filosofia di Slow Food, sono 51, mentre gli oli provenienti da aziende aderenti al Presidio degli Olivi Secolari sono 228. Le novità inserite in guida sono 129 e gli oli certificati biologici 573.

Nel pomeriggio di sabato, dalle 14 alle 18, apriranno i banchi d’assaggio sul molo De Paoli. Alle 15.30 e alle 17 sono in programma i laboratori dedicati all’olio guidati dai selezionatori della guida.

Domenica 12 aprile l’esposizione degli oli e dei prodotti del territorio proseguirà dalle 10 alle 18. Ai laboratori del gusto di Slow Food, previsti alle 11, alle 15.30 e alle 17, si affiancheranno altre iniziative distribuite tra il porticciolo e l’entroterra. Alle 15, nella chiesetta della Trinità, è previsto il concerto del fisarmonicista Marco Salvetti accompagnato dall’illustrazione degli affreschi. Sono inoltre in calendario visite guidate all’antico frantoio in contrada Crero, immersa tra oliveti che conservano varietà antiche e quasi scomparse come Trép, Fort, Rasa e Favarola.

