Guida Michelin, Roma festeggia: due Stelle per ‘Acquolina’ ed ‘Enoteca La Torre’

ROMA – ‘Enoteca La Torre’ e ‘Acquolina’. Roma festeggia due nuovi ristoranti che possono fregiarsi delle Due Stelle Michelin. La Guida 2023 illumina la regione Lazio con nuovi riconoscimenti al buon cibo del territorio: nel corso della cerimonia andata in scena nel pomeriggio nel Relais Franciacorta di Corte Franca (Brescia) sono state assegnate in totale 38 nuove Stelle in 13 regioni, 4 le new entry nella categoria 2 Stelle, ovvero “i ristoranti che valgono la deviazione”.

‘Acquolina’ è guidata dallo chef Daniele Lippi e si trova all’interno dell’hotel The First di Roma. Qui viene proposta una cucina dove tecnica e fantasia esaltano la materia prima in modo mai banale, ma senza inutili virtuosismi. Tre i menu degustazione che presentano varie visioni della cucina dello chef al centro dei quali domina il Mediterraneo, con i suoi prodotti, i profumi e le sue tradizioni.

I piatti dello chef Domenico Stile creati per ‘Enoteca La Torre’ celebrano la creatività con energia, esuberanza e i sapori intensi tipici del mediterraneo e della tradizione campana. L’amore per il proprio territorio accoglie tributi alla storia gastronomica della Capitale e ai grandi classici della tradizione culinaria italiana per un viaggio goloso e variegato che può portare anche oltre i confini del Bel Paese.

UNA STELLA PER ‘PULEJO’ E ‘SINTESI’

Da Roma alla Provincia, si festeggia 1 Stella Michelin (tra le 33 assegnate in tutta Italia) nella Capitale anche al ristorante ‘Pulejo’, dal nome dello chef Davide che tra ambienti moderni e atmosfera soffusa, concentra l’attenzione sulle ottime creazioni della cucina, precise e studiate nei minimi dettagli pur rimanendo semplici e gustosissime. Un trasferimento di qualche km ci porta ai Castelli romani, precisamente ad Ariccia con ‘Sintesi’: un ristorante moderno e accogliente che trova nello slogan ‘tradizione & innovazione’ l’espressione più fedele della sua cucina ideata dagli chef Matteo Compagnucci e Sara Scarsella.

Completano la lista del cibo di qualità i ristoranti e i locali ‘Bib Gourmand’, ovvero quelli in cui mangiare con uno stile di cucina “più semplice, facilmente riconoscibile e di comoda fruizione”, segnalati per il miglior rapporto tra qualità e prezzo. Tra le 29 novità figurano ‘Forma’ di Civitavecchia, ‘4112’ a Fiumicino, ‘Osteria della trippa’, ’53 Untitled’ e ‘Romanè’ a Roma, ‘Namo Ristobottega’ a Tarquinia.

