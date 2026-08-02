lunedì, 3 Agosto , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOGuida un'ambulanza e lavora sei giorni al mese: "Guadagno 2300 euro"
guida-un’ambulanza-e-lavora-sei-giorni-al-mese:-“guadagno-2300-euro”
Guida un’ambulanza e lavora sei giorni al mese: “Guadagno 2300 euro”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Guida un’ambulanza e lavora sei giorni al mese: “Guadagno 2300 euro”

Redazione-web
By Redazione-web

-

8
0

(Adnkronos) –
Condizioni di lavoro da sogno… per chi guida un’ambulanza. Succede in Spagna, dove chi guida un’ambulanza arriva a guadagnare circa 2300 euro netti con sei giorni di lavoro l’anno. A rivelarlo è Diego, autista della Samur, il servizio di emergenza medica e protezione civile del Comune di Madrid, al podcast ’17 grados’. 

Gli autisti delle ambulanze, ha rivelato Diego, sono in possesso della qualifica di tecnici di emergenza medica (EMT), il che vuol dire che tutti loro sono in grado di prendersi cura del paziente in qualsiasi condizione arrivi a bordo. I loro turni di lavoro durano 24 ore, ecco perché il numero di giornate lavorative mensile è sensibilemente ridotto. Ogni autista poi, dopo il proprio turno, dovrà stare ‘a riposo’ per cinque giorni prima di essere richiamato in servizio. 

“Non ci sono distinzioni, qui siamo tutti tecnici”, ha rivalato Diego, confermando che proprio per questo, lungo il proprio turno, ci si alterna tra chi guida e chi segue il paziente. I tecnici sono tutti in possesso della patente C, ovvero quella che permette di guidare gli autocarri, poiché l’attrezzatura trasportata sulle ambulanze, in particolare sulle unità di terapia intensiva mobile, fa superare il peso consentito per una comune automobile. 

Il sistema di ambulenze madrileno è estremamente elevato: “Garantiamo un’ambulanza ogni 8-9 minuti. L’ambulanza che prenderò domani non ha lavorato oggi”, ha spiegato Diego, “in quelle 24 ore controllano meccanicamente l’attrezzatura e la puliscono”, così da prevenire guasti. La guida, in ogni caso, deve essere estremamente fluida: “Ogni svolta, frenata e accelerazione improvvisa può avere un effetto sul paziente”.  

 

Previous article
Nuota per 160 km dalla Svezia alla Polonia e attraversa il Mar Baltico in 56 ore
Next article
Caldo record oggi lunedì 3 agosto, scatta l’allerta: 25 città da bollino rosso

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ceuta, migranti dal Marocco arrivati a Gibilterra. El Mundo: “Venti persone bloccate”

(Adnkronos) - Un numero "importante" di cittadini proveniente dal Marocco ha raggiunto la penisola iberica dopo essere entrati a Ceuta, l'exclave della Spagna in...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Caldo record oggi lunedì 3 agosto, scatta l’allerta: 25 città da bollino rosso

(Adnkronos) - Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Dopo un weekend rovente oggi, lunedì 3 agosto, aumentano a 25 le città da...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Nuota per 160 km dalla Svezia alla Polonia e attraversa il Mar Baltico in 56 ore

(Adnkronos) - A nuoto dalla Svezia alla Polonia: in 56 ore attraversa il Mar Baltico. E' l'impresa da record compiuta da Bartlomiej Kubkowski che,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sinner e la patente per la moto, l’insegnante: “Un’altra bocciatura mi dispiacerebbe”

(Adnkronos) - Jannik Sinner e la patente della moto, un matrimonio che - per ora - non s'ha da fare. Il tennista azzurro, numero...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.