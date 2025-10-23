guida-veronelli-2026:-468-vini-tre-stelle-oro-e-30-stelle-polari

Milano, 23 ott. (askanews) – La nuova edizione della “Guida Oro I Vini di Veronelli 2026”, curata dal Seminario Permanente Luigi Veronelli, raccoglie il lavoro di un anno di assaggi e analisi su 13.758 vini di 1.679 produttori italiani, restituendo una fotografia aggiornata e approfondita dell’enologia nazionale.

Sono 468 le etichette che hanno ottenuto le Tre Stelle Oro, massimo riconoscimento assegnato ai vini che superano i 94 centesimi di punteggio, e 30 quelle premiate con le Stelle Polari, novità di questa edizione, che segnalano i riferimenti assoluti della qualità italiana.

Tra i 30 vini insigniti della Stella Polare 2026 dalla Guida Oro Veronelli spiccano tre etichette del Piemonte: “Barbaresco Sorì San Lorenzo 2022” (97), “Barbaresco Sorì Tildin 2022” (98) della Cantina Gaja e “Barolo Vigna Rionda Ester Canale Rosso 2021” (97) di Rosso Giovanni. In Alto Adige – Sudtirol sono stati premiati “Alto Adige Bianco Appius 2020” (98) di San Michele Appiano, “Alto Adige Bianco Riserva LR 2021” (97) di Colterenzio, “Alto Adige Pinot Noir Riserva Vigna Ganger” 2021 (97) di Girlan e “Alto Adige Terlaner I Grande Cuvée 2022” (99) di Terlano. Dal Veneto arrivano due Amarone della Valpolicella Classico Riserva: “Capitel Monte Olmi 2018” (97) di Tedeschi e “TB 2013” (97) di Bussola Tommaso. In Toscana la selezione è ampia e include “Bolgheri Sassicaia 2022” (97) di Tenuta San Guido, “Bolgheri Superiore Dedicato a Walter 2021” (97) di Poggio al Tesoro, “Bolgheri Superiore Ornellaia 2022” (97) di Ornellaia, “Brunello di Montalcino 2020” di Giodo (97) e “Poggio di Sotto” (98), “Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2020” (100) de Il Marroneto, le “Riserve 2019” di Le Macioche (98) e “Poggio di Sotto” (99), il “Brunello di Montalcino Sugarille 2020” di Pieve Santa Restituta (98), il “Masseto Toscana 2022” di Masseto (98), il “Miticaia Toscana Rosso 2020” di Batavigna (97), il “Monteverro Rosso Toscana 2022″ di Monteverro (98), l'”Orcia Sangiovese Petrucci Anfiteatro 2020″ e l'”Orcia Sangiovese Petrucci Melo 2020″ di Podere Forte (entrambi con 97), l'”Oreno Rosso Toscana 2023” di Tenuta Sette Ponti (97), il “Palazzi Rosso Toscana 2023” di Tenuta di Trinoro (97), il “Pomino Spumante Brut Rosé Millesimato Leonia 2020” di Frescobaldi (97), il “Solaia Toscana 2022” di Marchesi Antinori (98), il “Suisassi Syrah Costa Toscana 2022” di Duemani (97), il “Vin San Giusto Bianco Passito Toscana 2017” di San Giusto a Rentennano (97). Infine, per quanto riguarda la Sardegna, il “Turriga Isola dei Nuraghi 2021” di Argiolas (97).

Il volume, giunto alla sua 37esima edizione, mantiene la doppia vocazione che fin dalle origini ne ha fatto un punto di riferimento per appassionati e operatori: valorizzare il vino come espressione culturale e offrire uno strumento di orientamento tecnico e critico. I 12 Sole, scelti dalla redazione per creatività, coerenza e impegno dei vignaioli, e i 6 Migliori Assaggi, ossia i vini che hanno ottenuto il punteggio più alto nelle rispettive tipologie, completano il quadro dei riconoscimenti. Tra le novità del 2026 spicca anche l’introduzione del premio al Miglior Vino Spumante elaborato con metodi diversi dal Metodo Classico, a sottolineare l’attenzione crescente verso la varietà produttiva e territoriale italiana.

“La Guida prosegue il cammino tracciato da Luigi Veronelli con lo stesso spirito di curiosità e fiducia nel futuro” dichiara la presidente Angela Maculan. “Veronelli diceva che ‘il vino, dopo l’uomo, è il personaggio più capace di racconti’, perché ogni bottiglia porta con sé un territorio e un vignaiolo: unisce persone e luoghi, e oggi più che mai ne abbiamo bisogno”. La pubblicazione sarà disponibile dal 30 novembre 2025 nelle librerie e sul sito del Seminario Veronelli, con la possibilità di scaricare gratuitamente l’app “I Vini di Veronelli 2026” e, da gennaio 2026, anche la versione in lingua inglese.

A fare da cornice simbolica e materiale a questo progetto resta lo Spazio espositivo permanente “Il Veronelli” presso il Convento dei Neveri di Bariano (Bergamo), dove è custodito l’archivio documentale, la biblioteca con oltre 6.500 volumi e la cantina con circa 12mila bottiglie del Seminario.

La presentazione ufficiale della Guida si terrà giovedì 13 novembre al Convento dei Neveri di Bariano (Bergamo), con inizio alle 15. Condurrà Simonetta Lorigliola, caporedattrice del Seminario Veronelli, assieme ai curatori Andrea Alpi, Gigi Brozzoni, Marco Magnoli e Alessandra Piubello. I saluti istituzionali saranno affidati alla presidente Angela Maculan. Seguiranno, dalle 17 alle 18.30, i banchi d’assaggio riservati a operatori e stampa e, dalle 18.30 alle 21.30, l’apertura al pubblico su prenotazione, con degustazione dei vini premiati e abbinamenti gastronomici. Durante la giornata sarà possibile visitare lo Spazio “Il Veronelli” previa prenotazione in loco. L’ingresso alla degustazione pubblica sarà a pagamento, con riduzioni per soci Ais, Onav e Fisar e accesso gratuito per gli associati al Seminario Veronelli.