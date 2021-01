Guidolin: “Attento Napoli, sarà un sfida difficile. L’Udinese aspetterà per poi colpire in velocità. E su Zielinski…”

Francesco Guidolin, ex allenatore dell’Udinese, ha parlato al Messaggero Veneto della sfida tra i friulani ed il Napoli:

“Udinese-Napoli sarà difficile per entrambe. Sono due squadre che attuano moduli diversi. Una delle caratteristiche dell’Udinese è quella di aspettare l’avversario, ma senza mai rinunciare a ripartire sia in velocità che con una manovra articolata”.

Qualità Udinese

Guidolin ha poi parlato del valore della rosa dell’Udinese:

“L’Udinese non credo rischi. Gotti è un bravo allenatore, la rosa è competitiva, peccato che qualche infortunio di troppo la stia penalizzando. Ad esempio, Pussetto è l’attaccante che mi piace di più. Mi dispiace molto che la sua stagione sia finita qui. Pereyra sta facendo bene, del resto a 30 anni è nel pieno della maturità. È un ragazzo al quale mi sento legato e al quale spero di aver dato qualcosa per intraprendere la sua carriera europea. Mi fa piacere vedere che lui e altri ragazzi come Zielinski e Bruno Fernandes si siano ritagliato uno spazio da protagonisti ad alto livello”.

