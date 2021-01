Guidolin: “Zielinski è un trequartista puro, quanto è cresciuto. Ma deve migliorare una cosa”

L’allenatore Francesco Guidolin, ha parlato questa mattina a Il Mattino su alcuni temi attuali in casa azzurra e specialmente di Piotr Zielinski, talento da lui avuto giovanissimo nell’Udinese.

Le parole di Guidolin

“Zielinski aveva due piedi che incantavano, sinistro o destro non faceva differenza. Ad una tecnica di base ottima ha aggiunto anche la crescita muscolare. Adesso è anche un giocatore tosto. Per me è stato sempre un classico numero 10, un trequartista. Poi con il tempo, nel Napoli di Sarri, ha dimostrato di poter fare anche benissimo la mezzala, o l’esterno ma la sua collocazione naturale resta quella. In cosa deve migliorare? Un trequartista vero deve fare almeno dieci gol l’anno, glielo dico ogni volta che lo vedo. Deve provarci di più, ogni volta che ci vediamo lui ride perché già sa che lo bacchetto su questa cosa. E’ ancora timido e riservato, ma ora ha 26 anni e deve darsi una svegliata. Deve prendersi più responsabilità, lo sa che è bravo nel tiro”.

