Gustavo Rodriguez, il padre di Belen torna a casa dopo ricovero – Video

(Adnkronos) –

Gustavo Rodriguez, padre di Belen e Cecilia, torna finalmente a casa dopo il ricovero d’urgenza del 6 dicembre per delle gravi ustioni. Ad annunciarlo è sua moglie, Veronica Cozzani, che ha condiviso un video in cui l’uomo, di spalle, sta uscendo dall’ospedale. “Tornando a casa! Un grazie infinito a tutta la grande squadra dell’ospedale Niguarda che è professionalmente e umanamente eccellente!”, si legge su Instagram. Il sottofondo musicale è ‘Veronica’, il brano scritto da Gustavo proprio per la moglie. Molti i like al post, tra cui quelli di Sonia Bruganelli, Giulia De Lellis e Arianna Mihajlovic. Nei tanti commenti di gioia e solidarietà, anche quello di Mara Venier, che scrive: “Un abbraccio a tutti voi”.

L’uomo, 65 anni, si trovava all’interno di un deposito in un capannone a Gallarate, in provincia di Varese, quando una fiammata l’ha investito su volto e braccia, lasciandolo gravemente ustionato.