Gustoso ma salutare: lo spuntino “social” degli italiani

Blogmeter per Prugne California: nel 2022 key topic con 46 mln interazioni

Milano, 15 mag. (askanews) – Lo spuntino spezza-fame è un’abitudine alimentare che i nutrizionisti consigliano di fare per evitare cali di energia tra un pasto e l’altro e arrivare troppo affamati ai pasti principali. A patto, però, che lo spuntino sia equilibrato da un punto di vista nutrizionale. E a guardare quello che dichiarano sui social, gli italiani sembrano aver fatto proprio questo consiglio.

La ricerca condotta da Blogmeter per Prugne della California, ci dice innanzitutto che nel 2022 lo spuntino è stato un momento molto condiviso in rete, con 46 milioni di interazioni, alimentato non solo da chi “posta” i propri spuntini, ma anche da chi li prepara suggerendo ricette e nuove preparazioni. Se poi si entra più nei contenuti si osserva che gusto e profilo salutare sono i due elementi per scegliere cosa mangiare. Nello specifico, oltre il 70% delle conversazioni social identifica come snack qualcosa di dolce e che soddisfi il palato, con una predilezione per il sapore al cioccolato (29%). Per quanto riguarda l’aspetto salutare, più di una conversazione su tre parla dello spuntino come di un momento healthy nel corso della giornata, il cui consumo spesso è associato allo sport nel pre e post allenamento, e in cui la frutta assume un ruolo rilevante (31%). Lo spuntino si può consumare ovunque e non richiede necessariamente un momento di pausa o stacco: è fortemente connesso al consumo in casa (29%), seguito a ruota da quello fuori casa (27,3%), ma è anche legato all’attività sportiva (22%). La praticità è un sicuramente una caratteristica importante, soprattutto quando il consumo non è domestico. Coloro che scelgono di fare una gita fuori porta prediligono qualcosa di facile da portare con sé e da consumare comodamente, ad esempio, durante un trekking, in montagna o al mare e lo stesso vale per chi si concede un break durante l’attività sportiva. La frutta secca, come le prugne della California, in questo senso può essere una proposta che associa al gusto i benefici per la salute visto che “hanno un basso indice glicemico, grazie sia alla presenza di fibre sia soprattutto alla composizione dei loro glucidi, che apportano un’energia facilmente disponibile e di graduale assimilazione – spiega Annamaria Acquaviva, dietista e nutrizionista per il California prune board in Italia -particolarmente ideale per workout ed esercizi fisici che prevedono uno sforzo prolungato ma anche per mantenere la concentrazione e la lucidità al lavoro o durante le ore di studio”.

