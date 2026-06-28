“gustus”-torna-a-vicenza-il-19-e-20-settembre-con-oltre-30-cantine

Milano, 28 giu. (askanews) – “Gustus – Vini e Sapori di Vicenza” torna il 19 e 20 settembre al Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” per la sua 16esima edizione, confermando il format dedicato alle Doc Colli Berici, Vicenza e Gambellara. Per due giorni il pubblico troverà oltre 30 aziende vitivinicole e più di 120 etichette, in un percorso che affianca degustazione, gastronomia locale, musica e valorizzazione del patrimonio artistico cittadino.

La manifestazione aprirà entrambe le giornate con i WineLab, degustazioni pensate per offrire una chiave di lettura delle denominazioni vicentine prima dell’avvio dei banchi d’assaggio. Gli incontri si terranno alle 16.30 e saranno condotti da Cristian Maitan, Miglior Sommelier del Veneto 2018 e Miglior Sommelier d’Italia 2023, assieme a Fabio Gobbi, wine educator. I visitatori potranno poi incontrare direttamente i produttori sabato dalle 17 alle 22 e domenica dalle 17 alle 21.

Il cuore dell’evento resta la ricognizione sul vigneto vicentino, costruita attorno alle tre Denominazioni protagoniste. “Gustus” proporrà infatti un itinerario che attraversa sia i vitigni più identitari sia le varietà internazionali presenti nel territorio, dal Tai Rosso e dalla Garganega fino a Pinot Bianco e Sauvignon, senza trascurare i tagli bordolesi a base di Cabernet, Merlot e Carménère. L’impostazione punta dunque a restituire la pluralità produttiva dell’area, mettendo in relazione territori, stili e interpretazioni diverse.

Accanto al vino, il programma conferma due assi ormai strutturali della manifestazione. Il primo è il rapporto con la musica, affidato anche quest’anno alla partecipazione degli studenti del Conservatorio. Il secondo è la proposta gastronomica, costruita attorno alle specialità del territorio, in coerenza con un evento che continua a presentarsi come vetrina del patrimonio enogastronomico vicentino.

“Gustus rappresenta un appuntamento fondamentale per raccontare l’identità vitivinicola vicentina” dichiara Giovanni Ponchia, direttore del Consorzio Tutela Vini Doc Colli Berici e Vicenza, spiegando che “la scelta di aprire le giornate con i WineLab nasce dalla volontà di offrire una chiave di lettura in più al pubblico, attraverso territori, vitigni e interpretazioni vinicole. È un’occasione per incontrare i produttori, conoscere le storie che si celano dietro ogni etichetta e vivere il vino come parte integrante della cultura locale”.

Anche per questa edizione resta forte il legame tra la rassegna e il Conservatorio che la ospita. Parte del ricavato sarà infatti destinata alla prosecuzione del restauro de “La Crocifissione”, affresco del pittore vicentino Giovanni Vajenti Speranza custodito nell’istituto.