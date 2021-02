Gut-Behrami fa il bis in superG a Garmisch, settima Brignone

GARMISCH (GERMANIA) (ITALPRESS) – Lara Gut-Behrami conferma il suo stato di grazia e fa il bis nel superG di Garmisch-Partenkirchen. Dopo il successo ottenuto sabato, la svizzera fa segnare il tempo di 1’17″37, vince anche la gara odierna, posticipata di 24 ore per le avverse condizioni meteorologiche, e scappa via nella classifica di specialità. Con quattro successi negli ultimi quattro superG in Coppa del Mondo, la Gut-Behrami sembra davvero non avere rivali nella disciplina. “Anche oggi sono riuscita a fare del mio meglio – ha dichiarato la sciatrice svizzera ai microfoni di Rai Sport – provando a non sentire troppo la stanchezza,

