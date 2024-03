Guterres all’ONU: a Gaza il sistema alimentare è crollato, la fame dilaga

Strage di bambini più che in qualunque posto del mondo nel mio mandato

Roma, 29 nov. (askanews) – “È necessario fare molto di più per cominciare ad affrontare i bisogni umani a Gaza. I servizi idrici ed elettrici devono essere pienamente ripristinati. I sistemi alimentari sono crollati e la fame si sta diffondendo, in particolare nel nord. Le condizioni sanitarie nei rifugi sono spaventose, con pochi servizi igienici e inondazioni di acque reflue, che rappresentano una grave minaccia per la salute pubblica”.Co il Segretario Generale dell’ONU, Antonio Guterre, parlando a una riunione del Consiglio nazionale di sicurezza.”A Gaza – ha aggiunto Guterres – è stato annunciato che più dei due terzi delle persone uccise sono bambini e donne. In poche settimane, un numero molto più alto di bambini è stato ucciso dalle operazioni militari israeliane a Gaza rispetto al numero totale di bambini uccisi in qualsiasi altro anno, da qualsiasi altra parte in un conflitto, da quando io stesso sono diventato Segretario generale”.