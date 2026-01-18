guterres-sul-board-of-peace:-paesi-liberi-di-associarsi

Roma, 18 gen. (askanews) – Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres “ritiene che gli stati membri siano liberi di associarsi in diversi gruppi”. Lo ha dichiarato il suo portavoce, quando gli è stato chiesto un commento sulla bozza statunitense per il Board of Peace.

“Le Nazioni Unite continueranno a svolgere il lavoro previsto dal loro mandato”, ha affermato il vice portavoce dell’Onu, Farhan Haq. Lo statuto del Board of Peace, istituito per supervisionare lo sviluppo di Gaza nel periodo postbellico, non menziona la Striscia. Questo potrebbe suggerire che gli Stati Uniti intendano che il Board of Peace contribuisca alla risoluzione di altri conflitti nel mondo.

Tuttavia, il mandato approvato dal Consiglio di Sicurezza a novembre è limitato a Gaza e ha validità solo fino alla fine del 2027.