domenica, 18 Gennaio , 26

Referendum, Fedez: “Io testimonial del Sì? Porcheria totalmente infondata”

(Adnkronos) - "Una porcheria totalmente infondata". Fedez definisce...

Bologna-Fiorentina 1-2, vittoria viola con dedica a Commisso

(Adnkronos) - La Fiorentina supera il Bologna al...

Piers Morgan cade e si rompe il femore: “Colpa di Trump”

(Adnkronos) - Piers Morgan in ospedale per un'operazione...

Anguillara, il cadavere trovato è di Federica Torzullo. Legale del marito: “Voleva consegnarsi, ma è stato arrestato prima”

(Adnkronos) -  Sarebbe di Federica Torzullo il corpo...
guterres-sul-board-of-peace:-paesi-liberi-di-associarsi
Guterres sul Board of Peace: Paesi liberi di associarsi

Guterres sul Board of Peace: Paesi liberi di associarsi

AttualitàGuterres sul Board of Peace: Paesi liberi di associarsi
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 18 gen. (askanews) – Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres “ritiene che gli stati membri siano liberi di associarsi in diversi gruppi”. Lo ha dichiarato il suo portavoce, quando gli è stato chiesto un commento sulla bozza statunitense per il Board of Peace.

“Le Nazioni Unite continueranno a svolgere il lavoro previsto dal loro mandato”, ha affermato il vice portavoce dell’Onu, Farhan Haq. Lo statuto del Board of Peace, istituito per supervisionare lo sviluppo di Gaza nel periodo postbellico, non menziona la Striscia. Questo potrebbe suggerire che gli Stati Uniti intendano che il Board of Peace contribuisca alla risoluzione di altri conflitti nel mondo.

Tuttavia, il mandato approvato dal Consiglio di Sicurezza a novembre è limitato a Gaza e ha validità solo fino alla fine del 2027.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.