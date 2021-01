H. Verona, Dawidowicz: “Bella vittoria con il Napoli, importante ribaltare l’errore iniziale”

Pawel Dawidowicz, difensore dell’Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni di HellasChannel per parlare della vittoria contro il Napoli di questo pomeriggio. La squadra di Juric ha surclassato gli uomini di Gattuso dopo il gol del vantaggio di Lozano, disarmando il gioco dei partenopei per tutto il secondo tempo. Merito di questa vittoria è soprattutto della difesa, ferrea nel non permettere agli attaccanti napoletani di centrare la porta in numerevoli occasioni.

LE PAROLE DI PAWEL DAWIDOWICZ

Di seguito le parole del difensore dell’Hellas Verona Pawel Dawidowicz.

Bella vittoria ma adesso dobbiamo pensare alle prossime gare. Anche perché sono comunque tre punti come gli altri. Il gol iniziale? Con 90′ avevamo tempo per ribaltarla e ci siamo riusciti. Dovevamo solo segnare un gol in più. La mia avventura al Verona? Mi trovo bene e lavoro bene con questa squadra. Se mi aspettavo i trenta punti nel girone d’andata? Sì. La sfida contro la Roma? Sono convinto che possiamo fare bene.

