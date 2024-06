ROMA – È lo youtuber più famoso di Cipro, ha 24 anni, per la prima volta ha votato e da indipendente è stato eletto al Parlamento Europeo. Impresa vinta per Fidias Panayiotou, semplicemente Fidias o Mr.Beast, che oggi festeggia il 19,30% – 71.330 voti – che lo ha trasformato in “un politico europeo”.

Il ragazzo non si è mai espresso su temi caldi e non è chiaro se la candidatura sia una di quelle imprese che tanto piacciono ai suoi oltre 277 milioni di iscritti al suo canale, un numero decisamente più grande rispetto a quello degli abitanti di Cipro. Tra i video prove come restare in piedi per 90 ore senza mai sedersi, restare 7 giorni in isolamento o abbracciare celebrità tra cui Elon Musk.

COME È NATA L’IDEA DELLA CANDIDATURA

L’obiettivo era, però, avvicinare i giovani alla politica e sono proprio loro che lo hanno portato al risultato, correndo a votare. “Non pensavo di avere molte possibilità come candidato”, ha dichiarato alla vigilia. “Non ho mai votato in vita mia: una sera mi sono detto che se non voterò mai e non mi interesserò mai, al potere ci saranno sempre gli stessi nerd, e così ho detto basta!”. È nata così l’idea di concorrere. La sua carriera da youtuber è iniziata nel 2019, oggi ha conquistato due seggi. Incredulo durante la notte elettorale, Fidias ha commentato con stupore: “Abbiamo compiuto un miracolo”.

L’articolo Ha 24 anni e non aveva mai votato il primo youtuber eletto al Parlamento Europeo proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it