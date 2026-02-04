mercoledì, 4 Febbraio , 26

Ha “aiutato” progetto della Trump Tower in Serbia: ministro a processo

Al suo arrivo in tribunale la folla grida “Ladri” e “Metteli dentro”

Belgrado, 4 feb. (askanews) – “Ladri”, “Metteteli dentro”: è il grido dei manifestanti anti-corruzione a Belgrado contro il ministro della Cultura Nikola Selakovic, che si è presentato in tribunale nella capitale serba per l’inizio del processo che lo vede imputato per presunto abuso d’ufficio e falsificazione di un documento ufficiale legato alla costruzione di un progetto alberghiero, poi abbandonato, legato a Trump. Selakovic, secondo l’accusa, aveva consentito la revoca dello status di “Patrimonio culturale” al sito dove doveva sorgere la “Trump Tower” serba. Il ministro non si è avvalso dell’immunità e si è dichiarato non colpevole. Il sito in questione riguarda il quartier generale dell’esercito jugoslavo di Belgrado bombardato. I manifestanti hanno chiesto che le imponenti rovine siano preservate sia per la loro architettura modernista unica, sia come memoriale per ricordare il bombardamento NATO del 1999 che danneggiò l’edificio.Affinity Partners, una società con sede a Miami associata a Jared Kushner, genero di Trump, ha confermato il suo ritiro dal progetto, che è stato al centro di accuse di corruzione e opposizione pubblica per mesi. Kushner aveva già condiviso sui social le immagini del progetto che mostravano due torri luminose sul sito. Il presidente serbo Aleksandar Vucic, che da oltre un anno è alle prese con dureproteste antigovernative, ha attribuito la colpa del fallimento del progetto, del valore di “almeno 750 milioni di euro”, a una “caccia alle streghe condotta contro l’investitore e contro qualsiasi tipo di cambiamento”.

