Non è partito da Wuhan Niccolò, il 17enne italiano di Grado atteso in Italia, che doveva imbarcarsi su un volo britannico insieme con altri passeggeri, tra cui 8 connazionali. Il giovane ha qualche linea di febbre, e di conseguenza non è dovuto restare in Cina. La famiglia è stata già informata dell’ulteriore rinvio.

“Purtroppo Niccolò, il ragazzo italiano di 17 anni che si trova a Wuhan oggi ha registrato ancora un po’ di febbre e – malgrado sia risultato negativo ai test del Coronavirus per già due volte – non è potuto rientrare in Italia”. A scriverlo su Facebook il ministro degli esteri,

L’articolo “Ha ancora la febbre”. Il 17enne italiano rimane a Wuhan proviene da Notiziedi.

