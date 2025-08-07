“ha-colpito-un-piccione-con-la-fionda-e-l’ha-mangiato”:-l’incredibile-aneddoto-su-icardi

giovedì, 7 Agosto , 25

“Icardi colpì un piccione con la fionda, poi accese il fuoco e lo mangiò”. Il clamoroso aneddoto su Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter, è stato svelato dall’ex giocatore dell’Espanyol Sergi Gomez e risale ai tempi in cui i due giocatori facevano parte della Cantera del Barcellona.  

Gomez ha rivelato l’aneddoto durante una curiosa intervista rilasciata al podcast El After de Post United: “Quando Mauro Icardi è arrivato alla Masia, siamo stati compagni di squadra per tre o quattro stagioni. Durante una di quelle annate, condividevamo un appartamento. Un giorno mi disse ‘Sergi, vieni con me al parco’. Aveva con sé una fionda. Andammo e lui indicò un pino molto alto e disse ‘Vedi lassù?’. Vidi le pigne, ma lui insistette ‘No, più in alto’. E c’era un piccione che si vedeva appena”. 

 

Il racconto di Sergi Gomez continua così: “Mauro ha afferrato una pietra, ha teso l’elastico e boom. Ha ucciso un piccione da un’altezza di 20 o 30 metri. Poi siamo tornati alla Masia, gli ha strappato le piume, gli ha infilato un filo, ha acceso un fuoco e l’ha mangiato davanti a me”. Un episodio curioso e relativo all’adolescenza dei due calciatori, che nelle ultime ore sta facendo il giro dei social.  

