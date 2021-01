Ha portato il Napoli in Serie A, ora lo spinge verso lo scudetto: “Obiettivo alla portata, a patto che…”

Scudetto al Napoli? Ivano Trotta ci crede! ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tuttojuve.com. Ecco quanto, delle sue dichiarazioni, è stato evidenziato dalla nostra redazione. Trotta, in particolare, commenta le vicende di casa Juve: “Alla Juve serve una punta di riferimento. Per il gioco dei bianconeri, forse, sarebbe fondamentale una punta alla Milik o alla Llorente. Non a caso, Pirlo, già quest’estate la cercava: ricordiamoci che voleva Dzeko e Suarez.

Trotta è sicuro: “A Pirlo serve tempo. Scudetto al Napoli? Si può”

CHI E’ IVANO TROTTA?

Trotta prosegue parlando di quello che non sta andando nella squdra di Pirlo: “Io mi sono fatto un’idea ben precisa: Pirlo tende a far adattare i suoi giocatori al suo gioco, e non viceversa. Ci va quindi, per forza di cose, del tempo: è inevitabile. Però c’è anche un fattore importante da considerare. Inoltre, Pirlo ha a disposizione giocatori di un valore importantissimo, che possono cambiare le partite da un momento all’altro”. E’ davvero curiosa la chiusura dell’intervista. A chi gli chiede dove può arrivare il Napoli, Trotta risponde così: “Mi aspetto un Napoli in grado di essere competitivo è competitivo per lo scudetto, questo sì. Certo è che gli azzurri non devono commettere errori come i punti persi tra Torino e Spezia”.

