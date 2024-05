ha-vinto-un-milione-di-dollari-alla-lotteria.-e’-la-seconda-volta-in-due-mesi

ROMA – La chiamano già la donna più fortunata d’America. Christine Wilson vive in Massachusetts e ha vinto 1 milione di dollari alla Lotteria dello Stato. Solo che è la seconda volta in meno di 10 settimane: aveva già vinto un altro milione il 23 febbraio scorso, dopo aver acquistato un biglietto da 50 dollari per il gioco “Lifetime Millions”, in un negozio specializzato nella vendita di alcolici. La seconda volta ha giocato al “100X Cash” con un biglietto da 10 dollari comprato in un minimarket.

