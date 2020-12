Haaland elogia Koulibaly: “E’ tra i migliori tre difensori centrali del mondo”

In una lunga intervista sulla sua carriera, concessa ad un giornale norvegese, Erling Braut Haaland ha parlato anche dei suoi idoli e dei difensori centrali più forti del mondo. Tra questi anche un suo avversario della scorsa stagione, Kalidou Koulibaly, elogiato dall’attaccante del Borussia Dortmund che al tempo della sfida con il Napoli vestiva la maglia del Red Bull Salisburgo. In entrambe le partite il norvegese fu un osso duro per il centrale azzurro: 3 gol segnati in 2 partite, uno al San Paolo e due in casa a Salisburgo. Purtroppo per lui quei gol non permisero agli austriaci di passare il turno, con Liverpool e Napoli davanti. Ma Haaland riuscì lo stesso a giocare gli ottavi, passando al Dortmund nel mercato di gennaio.

LE PAROLE DI ERLING HAALAND

Di seguito le parole di Eerling Braut Haaland, attaccante del Borussia Dortmund.