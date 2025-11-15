sabato, 15 Novembre , 25

Ballando, Colombari porta in scena il rapporto difficile con il figlio Achille

(Adnkronos) - Martina Colombari commuove Ballando con le...

Morti madre e due figli in vacanza in hotel in Turchia, grave il padre

(Adnkronos) - E' stato evacuato l'hotel di Istanbul...

Ballando, Nancy Brilli segue il consiglio di Carlucci e ‘affronta’ Lucarelli

(Adnkronos) - Nancy Brilli ha deciso di seguire...

Non gioca Sinner? Alle Atp Finals si tifa Alcaraz. E Carlos ringrazia in italiano

(Adnkronos) - Alle Atp Finals non gioca Jannik...
haaland:-“pio-esposito-chi?-non-lo-conosco,-ma-magari-ci-fa-tre-gol…”
Haaland: “Pio Esposito chi? Non lo conosco, ma magari ci fa tre gol…”

Haaland: “Pio Esposito chi? Non lo conosco, ma magari ci fa tre gol…”

DALL'ITALIA E DAL MONDOHaaland: "Pio Esposito chi? Non lo conosco, ma magari ci fa tre gol..."
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Erling Haaland si avvicina alla partita di qualificazione ai prossimi Mondiali contro l’Italia con un pizzico di emozione, visto che la sfida potrebbe regalargli i suoi primi Campionati del mondo con la Norvegia. Il centravanti del Manchester City ne ha parlato in conferenza stampa prima del confronto di domani, domenica 16 novembre, a San Siro e ha spiegato: “Mi dispiace ma sono onesto, non so molto di lui. Magari queste parole mi si ritorceranno contro perché ci farà tre gol, ma non io non lo conosco. Di sicuro però se gioca con l’Italia e con l’Inter avrà qualità”.  

L’attaccante norvegese ha poi parlato delle sue possibilità di un futuro in Serie A: “Sì, mi piacerebbe, mi piace l’Italia. Ho giocato qui buone partite, non si sa mai cosa accadrà in futuro. Sono in un buon posto adesso nella mia vita, non ci sto pensando ma non si sa cosa accadrà nel futuro”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.