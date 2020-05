Haaland riprende da dove aveva lasciato: suo il primo gol della Bundesliga post-Coronavirus

Non poteva che essere Erling Haaland a mettere a segno il primo gol nel giorno della tanto attesa ripresa della Bundesliga e del calcio europeo in generale dopo oltre due mesi di sosta forzata per via dell’emergenza Coronavirus. Il giovane centravanti norvegese del Borussia Dortmund, autore fin qui di una stagione straordinaria con 41 gol realizzati in 34 presenze tra tutte le competizioni (compresa la prima parte di stagione con il Salisburgo), ha aperto le marcature nella schiacciante… continua a leggere sul sito di riferimento