SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Il GP del Bahrain si è fermato dopo poche curve a causa di uno spaventoso incidente che ha coinvolto la Haas di Romain Grosjean. La vettura del pilota francese, infatti, è finita fuori pista in seguito a un contatto colpendo in maniera violenta le barriere di protezione e prendendo fuoco. Grosjean, trasportato al centro medico per precauzione, è riuscito a salire sull’ambulanza – seppur con l’aiuto dei medici – con le proprie gambe. Il pilota ha rimediato qualche lieve bruciatura su mani e caviglie. Si parla anche di sospette fratture.

Monoposto praticamente spezzata in due.

L’articolo Haas di Grosjean a fuoco in Bahrain, pilota in salvo proviene da Notiziedi.

