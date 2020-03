Hai bisogno di recuperare la password del tuo ID Apple? Presta attenzione a queste 3 nuove regole

Molti utenti prestano poca attenzione durante la fase di configurazione di un nuovo iPhone (soprattutto del primo iPhone) e quando registrano un Apple ID (o un account iCloud) dopo poco tempo ne dimenticano la password.

In realtà quella password è la più importante di tutte ed Apple offre vari metodi per reimpostarla. Nel caso in cui ci fosse un esito negativo, sarà ancora possibile avviare la procedura di recupero della password (diversa da quella della reimpostazione) ma in questo caso ci sono delle limitazioni che è giusto conoscere e di cui dovete tenere conto.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Hai bisogno di recuperare la password del tuo ID Apple? Presta attenzione a queste 3 nuove regole proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento