Hai perso la prima puntata di Sanremo? Eccola in pillole dal divano dei “The Jackal”

ROMA- “La pietra ha, lo sappiamo, una composizione chimica…Diciamo che la materia si divide in tre stati, alla pietra, equivale che, sei tosta, sei proprio…Ma come glielo dico?”: è la lezione di ‘napoletano’ fatta alla rapper Rose Villain da Fabio Balsamo, uno dei the Jackal. La cantante è tra i primi ospiti del “divano” del gruppo comico che torna anche quest’anno a commentare in diretta le serate del festival di Sanremo insieme agli stessi cantanti in gara e ad amici di passaggio. Non solo: i the Jackal, alias Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone, Gianluca Fru e Ruzzo Simone, riescono a condensare in 12 minuti di video tutto quello che è successo di rilevante nel corso della serata.

Ospiti della prima puntata sono stati Rose Villain, Gaia, Matto Varini e i PanPers, mentre non è dato sapere chi ci sarà questa sera perché “il divano si fa durante la puntata di Sanremo”.

Dopo il successo della passata edizione sanremese, sono quindi tornati anche quest’anno per seguire ogni puntata e commentare le canzoni e i presentatori con la loro ironia. È possibile seguirli su youtube.com nel loro canale dedicato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Jackal (@_the_jackal)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it