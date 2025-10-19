Halloween Nights a Cinecittà World fino al 2 novembre

Roma, 19 ott. (askanews) – Zucche, labirinti, balle di fieno, attrazioni horror, scenografie immersive, show dal vivo, zombie walk ed esperienze spaventose per tutti: fino al 2 novembre prosegue l’Ottobre da Brividi di Cinecittà World. Il clou dell’evento, informa una nota, è il 31 ottobre e il 1° novembre: dal mattino fino all’alba nel Parco divertimenti del Cinema di Roma esplodono le Halloween Nights, due serate da paura tra cene a tema, dj set e attrazioni aperte fino a mezzanotte.

Croccante, Latino, Western, Hardcore, Revival e Iconico: a Halloween Cinecittà World scatena l’Inferno. Numeri diabolici per la Notte delle Streghe: non solo un party ma 6 eventi nelle 6 aree tematiche del Parco per ballare fino alle 6 del mattino. Il 31 ottobre Halloween Croccante, una notte fuori dagli schemi con visual immersivi e la musica di dj e producer di fama mondiale come Riva Starr. Per un’esperienza techno estrema arriva Go Hard or Go Hardcore di Rebekah, con una line up internazionale: Mad Dog, Gabber Eleganza e AnD. Mentre la Halloween Street si accende con il ritmo sensuale di Señorita Halloween Night, una noche de fuego tra musica reggaeton e commerciale. Nel Villaggio del Dead Far West musica, performance e suggestioni horror-western con MEGA – The Last Saloon: gli ospiti diventano protagonisti di un mondo popolato da cowboy zombie e saloon girls. Ma dopo la notte più dark dell’anno, il 1° novembre la festa continua con Halloween Resurrection, il festival musicale più iconico della Capitale, con performer internazionali e Special Guest il rapper Kid Yugi. Per i nostalgici Hit Generation celebra tre decenni di musica 80-2000 con DJ set, ballerini e live karaoke.

“Halloween è ormai una festa entrata nel costume italiano, amata da adulti e bambini – dichiara David Tommaso Direttore Generale Cinecittà World – Offriamo agli ospiti un’esperienza ogni anno più ricca e coinvolgente, pensata per tutte le età: dal divertimento spaventosamente mostruoso per i più piccoli a quello più horror e adrenalinico per un pubblico adulto. Il Gran finale sono le Halloween Nights: 6 feste diaboliche per soddisfare tutti i gusti del divertimento, dal mattino fino a notte fonda”.