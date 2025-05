Hamas dice ‘sì’ al piano Usa: “Pronti rilasciare 10 ostaggi e 18 corpi”; ma detta i tempi

ROMA – Hamas afferma di aver dato risposta alla proposta di tregua dell’inviato Usa Steve Witkoff per Gaza, con alcune contro-richieste. A darne notizia è il canale egiziano Al-Rad – ripreso dai media israeliani, tra cui Times of Israel, e da Al Jazeera- secondo cui il gruppo palestinese ha dato il suo ok alla proposta della mediazione americana con uno “schema alternativo” che riguarda la tempistica del rilascio degli ostaggi. La controproposta del movimento palestinese, secondo il comunicato di Hamas riportato dai media internazionali- è la liberazione di dieci ostaggi vivi e la restituzione di 18 corpi, in cambio del rilascio, da parte di Israele di diversi, prigionieri palestinesi.

LA PROPOSTA DEGLI USA PER 60 GIORNI DI TREGUA

Gli Stati Uniti nei giorni scorsi avevano avanzato una proposta- sostenuta da Egitto e Qatar- di cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza per prevedere il rilascio di ostaggi, lo scambio di prigionieri e la consegna immediata di aiuti. La proposta Usa prevede il rilascio di 28 ostaggi israeliani, vivi e morti, entro la prima settimana. Israele, a sua volta, rilascerebbe 125 ergastolani palestinesi e i corpi di 180 palestinesi deceduti.

LA CONTROPROPOSTA IN 5 FASI DI HAMAS

L’ok di Hamas riguarda i numeri, ma non le tempistiche: il rilascio degli ostaggi, vivi o morti, avverrebbe in cinque fasi. Hamas intenderebbe rilasciare quattro ostaggi vivi il primo giorno della tregua di 60 giorni, due ostaggi vivi il trentesimo giorno e altri quattro l’ultimo giorno dell’accordo. I corpi degli ostaggi verranno invece consegnati in altre due distinte date successive: il ​​trentesimo e il cinquantesimo giorno del cessate il fuoco.

IL MINISTERO DELLA SANITÀ DI GAZA: “60 MORTI PER ATTACCHI ISRAELIANI NELLE ULTIME 24 ORE”

Intanto il ministero della Sanità di Gaza ha denunciato che nelle ultime 24 ore 60 palestinesi sono stati uccisi e 284 sono rimasti feriti, a seguito degli attacchi israeliani nella Striscia. Il bilancio delle vittime, dall’inizio della guerra, il 7 ottobre 2023, è salito quindi a 54.381 vittime e 124.054 feriti: a riportare il comunicato del ministero è Al Jazeera. Le cifre non includono gli ospedali del nord, dove l’accesso è difficile. Il ministero ha infine aggiunto che si ritiene che ci siano altre vittime in zone non ancora raggiungibili dai soccorritori.

