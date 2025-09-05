hamas-diffonde-un-video-con-due-ostaggi-israeliani

Guy Gilboa-Dalal in un’auto chiede a Netanyahu di fermarsi

Roma, 5 set. (askanews) – Nel giorno in cui si protesta in Israele per i 700 giorni dal massacro del 7 ottobre e per chiedere il rilascio degli ostaggi rimasti, Hamas ha pubblicato un video in cui si vede l’israeliano Guy Gilboa-Dalal in un’auto, con sullo sfondo edifici distrutti. “Sono Guy Gilboa-Dalal, prigioniero delle Brigate al-Qassam a Gaza City” dice.Nel video chiede al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di non condurre l’offensiva militare israeliana prevista contro Gaza.Il giovane è stato rapito il 7 ottobre 2023 al festival musicaleo Nova, all’epoca aveva 22 anni, alla fine lo si vede mentre incontra un altro ostaggio e afferma che il video è stato girato il 28 agosto 2025.La famiglia del secondo ostaggio inizialmente aveva chiesto che non venisse identificato. Poi ha rilasciato una dichiarazione: è Alon Ohel, è la prima volta che appare in vita dal 7 ottobre 2023.Gilboa-Dalal era stato visto l’ultima volta in un video a febbraio, durante un cessate il fuoco, quando Hamas lo aveva costretto, insieme a un altro prigioniero, ad assistere al rilascio di altri ostaggi.