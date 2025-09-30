martedì, 30 Settembre , 25

hamas-discutera-piano-trump,-media:-“vuole-chiudere-la-guerra”
Hamas discuterà piano Trump, media: “Vuole chiudere la guerra”

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Hamas discuterà “in modo approfondito” del piano Trump in 20 punti, “è pronta a chiudere la guerra” a Gaza. Lo ha riferito la tv saudita “Al-Sharq”, che cita due fonti palestinesi, secondo cui “la delegazione negoziale di Hamas ha informato i mediatori che il movimento terrà discussioni approfondite sulla proposta di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’interno della propria leadership e con le fazioni palestinesi per studiarla e presentare una risposta che rappresenti tutti i palestinesi”. Secondo le fonti, “Hamas è desideroso di fermare la guerra e porre fine alle sofferenze del popolo palestinese”. 

 

Il piano è stato accettato ieri dal premier israeliano Benjamin Netanyahu nel corso della sua visita alla Casa Bianca. “Oggi è un giorno storico per la pace. Questo è un giorno molto importante, potenzialmente uno dei giorni più importanti nella storia della civiltà”, ha detto Trump. 

Tra i punti cardine del piano, lo stop alla guerra, il rilascio degli ostaggi rapiti in Israele entro 72 ore dall’accordo, amnistia per i membri di Hamas che deporranno le armi e non parteciperanno alla ricostruzione politica e economica. Il futuro di Gaza, “libera dal terrorismo”, inizierà con un governo tecnico che sarà supervisionato dal ‘Consiglio della pace’ guidato dallo stesso Trump. 

 

 

 

