In fasi diverse Roma, 22 feb. (askanews) – Hamas ha consegnato altri tre ostaggi israeliani alla Croce Rossa dopo i due liberati stamattina nel sud della Striscia di Gaza. Poi Hamas ha consegnato alla Croce Rossa Internazionale il sesto ostaggio israeliano il cui rilascio era previsto per oggi: è quanto riportano i media israeliani. L’ostaggio è stato identificato come Hisham al-Sayed; le forze armate israeliane hanno confermato il trasferimento senza fornire ulteriori dettagli.

Quello di oggi è l’ultimo scambio nell’ambito del fragile cessate il fuoco concordato per una prima fase che volge al termine. I primi due ostaggi ad essere liberati oggi sono stati Tal Shoham, 40 anni, e Avera Mengistu, 39 anni, consegnati alla Croce Rossa a Rafah, dopo essere stati condotti su un palco da militanti armati di Hamas. Poi è stata la volta di tre ventenni israeliani – Omer Wenkert, Omer Shem Tov e Eliya Cohen – accompagnati da combattenti di Hamas mascherati e armati su un palco davanti a centinaia di palestinesi nella città centrale di Nuseirat. Shem Tov e Wenkert hanno sorriso e salutato la folla.