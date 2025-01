Hamas ha fornito i nomi degli ostaggi da liberare sabato

Secondo Israele la lista viola accordo tregua

Roma, 24 gen. (askanews) – Hamas ha comunicato i nomi delle quattro donne israeliane che saranno rilasciate domani nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco. Lo ha annunciato l’ufficio del premier israeliano, citato da Haaretz. In una breve dichiarazione il portavoce delle Brigate al Qassam, Abu Obeida, ha fatto sapere che domani saranno rilasciate quattro soldatesse in mano ad Hamas nella Striscia di Gaza.

“Nell’ambito dell’accordo sullo scambio di prigionieri, le Brigate al-Qassam hanno deciso di rilasciare domani quattro donne soldato”, ha detto Abu Obeida, identificando quindi le donne in Karina Ariev, Danielle Gilboa, Naama Levy e Liri Albag. La lista delle donne israeliane da rilasciare domani diffusa da Hamas non rispetterebbe i termini dell’accordo di cessate il fuoco e alti funzionari israeliani stanno tenendo consultazioni a riguardo. Lo riporta il Times of Israel, dopo che il braccio armato di Hamas ha diffuso i nomi di quattro soldatesse israeliane.

L’accordo entrato in vigore domenica scorsa prevede infatti che nella prima fase di attuazione, della durata di 42 giorni, siano rilasciate prima le donne civili, quindi le soldatesse. Domenica scorsa sono state rilasciate tre civili: Emily Damari, Romi Gonen e Doron Steinbrecher. L’intesa prevede che per ogni donna civile rilasciata da Hamas, Israele scarcera 30 detenuti palestinesi, mentre per ogni soldatessa 50 detenuti.