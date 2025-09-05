hamas-ha-pubblicato-un-video-con-2-ostaggi-israeliani

Roma, 5 set. (askanews) – Hamas ha pubblicato questa mattina un video che mostra due ostaggi israeliani uno dei quali è Guy Gilboa-Dalal. Lo riportano i media ebraici.
Gilboa-Dalal appare nel filmato all’interno di un’auto e afferma di essere stato tenuto prigioniero per 22 mesi, il che potrebbe indicare che il video è stato girato di recente.
La famiglia del secondo ostaggio ha chiesto che non venga identificato, secondo l’Hostages and Missing Families Forum. Le famiglie non hanno dato il consenso alla pubblicazione del video.
Gilboa-Dalal è stato visto l’ultima volta in un video a febbraio, durante un cessate il fuoco, quando Hamas lo ha costretto, insieme a un altro prigioniero, Evyatar David, ad assistere al rilascio di altri ostaggi.