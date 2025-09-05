venerdì, 5 Settembre , 25

Il musical segreto di David Bowie: scoperto l’ultimo progetto

(Adnkronos) - Quando David Bowie è morto nel...

Ascolti tv 4 settembre, Gerry si aggiudica terzo round. Ruota vince su Affari Tuoi

(Adnkronos) - 'La Ruota della Fortuna' si aggiudica...

Annalisa e Marco Mengoni, fuori ‘Piazza San Marco’: testo e significato

(Adnkronos) - È uscito oggi, venerdì 5 settembre,...

Us Open, Anisimova sfiderà Sabalenka in finale

(Adnkronos) - Aryna Sabalenka centra la finale degli...
hamas-ha-pubblicato-un-video-con-2-ostaggi-israeliani
Hamas ha pubblicato un video con 2 ostaggi israeliani

Hamas ha pubblicato un video con 2 ostaggi israeliani

AttualitàHamas ha pubblicato un video con 2 ostaggi israeliani
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 5 set. (askanews) – Hamas ha pubblicato questa mattina un video che mostra due ostaggi israeliani uno dei quali è Guy Gilboa-Dalal. Lo riportano i media ebraici.

Gilboa-Dalal appare nel filmato all’interno di un’auto e afferma di essere stato tenuto prigioniero per 22 mesi, il che potrebbe indicare che il video è stato girato di recente.

La famiglia del secondo ostaggio ha chiesto che non venga identificato, secondo l’Hostages and Missing Families Forum. Le famiglie non hanno dato il consenso alla pubblicazione del video.

Gilboa-Dalal è stato visto l’ultima volta in un video a febbraio, durante un cessate il fuoco, quando Hamas lo ha costretto, insieme a un altro prigioniero, Evyatar David, ad assistere al rilascio di altri ostaggi.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.