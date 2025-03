Hamas: il taglio dell’elettricità a Gaza è un “ricatto puro e semplice”

Roma, 10 mar. (askanews) – Il membro dell’ufficio politico di Hamas, Izzat al-Risheq, ha definito la decisione di Israele di tagliare le forniture di elettricità alla Striscia di Gaza “un puro e semplice ricatto” e una “palese violazione” dell’accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

Domenica, il ministro dell’Energia israeliano Eli Cohen ha dichiarato di aver ordinato un’immediata interruzione delle forniture di elettricità alla Striscia di Gaza come parte di un’azione per fare pressione su Hamas affinché rilasci più ostaggi.

“La decisione dell’occupazione di interrompere le forniture di elettricità, chiudere i valichi, bloccare l’ingresso di aiuti, soccorsi e carburante e far morire di fame la nostra gente è un’insistenza sulla punizione collettiva, che equivale a un crimine a tutti gli effetti”, ha affermato al-Risheq in una dichiarazione su Telegram, definendola un “tentativo disperato di intensificare la pressione sul nostro popolo palestinese e sulla resistenza attraverso la sua politica di ricatto inaccettabile”. Secondo la Israel Electricity Company, attualmente non c’è elettricità in tutte le aree della Striscia di Gaza, dove l’energia è stata recentemente fornita solo per il funzionamento del sistema fognario.

Il 2 marzo, Israele ha annunciato il divieto di consegna di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza e ha anche minacciato ulteriori pressioni su Hamas per essersi rifiutata di accettare il nuovo piano americano di estendere il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e rilasciare gli ostaggi rimasti.

Dal 19 gennaio al 1° marzo, è stato in vigore un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza come parte di un accordo tra Israele e Hamas sul rilascio di ostaggi israeliani in cambio di prigionieri palestinesi. Nel corso di sei settimane, i gruppi palestinesi hanno liberato 30 ostaggi vivi e consegnato i corpi di otto morti. In cambio, Israele ha rilasciato circa 1.700 prigionieri palestinesi, compresi quelli condannati all’ergastolo per terrorismo, e l’esercito si è ritirato dalle aree interne della Striscia di Gaza. Al momento, Hamas continua a tenere altri 59 ostaggi nella Striscia, circa la metà dei quali sono stati dichiarati ufficialmente morti.