hamas-minaccia-di-colpire-gli-israeliani-all’estero-per-vendicare-haniyeh

ROMA – Il gruppo terroristico Hamas starebbe minacciando di compiere attacchi contro gli israeliani all’estero per vendicare la recente uccisione del leader Ismail Haniyeh. Lo ha riferito Channel 12 citando fonti palestinesi. L’omicidio, avvenuto a Teheran, è stato attribuito a Israele, ma non è stato mai rivendicato. Il piano sarebbe stato elaborato già due giorni dopo la morte del leader, il mese scorso. Non è chiaro quali siano i target, civili, turisti o funzionari, finiti nel mirino dell’organizzazione.

DOMENICA NUOVI NEGOZIATI

È previsto per domenica un nuovo round di negoziati a Il Cairo. Ci saranno il direttore della Cia, William Burns, del primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani e di alti funzionari di Israele ed Egitto. Lo ha riferito sul social X il giornalista di Axios, Barak Ravid. Israele spera che al tavolo sarà presente anche una delegazione di Hamas.

Secondo un funzionario di Hamas, Hossam Badran, l’insistenza di Netanyahu sul fatto che le truppe rimangano sulla striscia di confine Philadelphi – quella situata tra Gaza e Egitto -riflette “il suo rifiuto di raggiungere un accordo finale”. Lo ha detto all’agenzia France-Presse.

A GAZA UN BAMBINO DI 10 MESI HA SVILUPPATO UNA PARALISI A CAUSA DELLA POLIOMELITE

Intanto, viene chiesta con insistenza una pausa umanitaria. “È molto triste. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) conferma che a Gaza un bambino di dieci mesi ha sviluppato una paralisi a causa della poliomielite. È il primo caso in più di 25 anni”, scrive su X Philippe Lazzarini, commissario generale dell’Unrwa (Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente).

“La poliomielite- sottolinea- non farà distinzioni tra bambini palestinesi e israeliani. Ritardare una pausa umanitaria aumenterà il rischio di diffusione tra i bambini. Non è sufficiente portare i vaccini a Gaza e proteggere la catena del freddo. Per avere un effetto i vaccini devono essere somministrati a ogni bambino sotto i dieci anni. I team medici dell’Unrwa consegneranno i vaccini nelle nostre strutture e attraverso i team mobili. Dall’inizio della guerra, grazie a questi sforzi, l’80% dei bambini di Gaza ha ricevuto vaccini contro diverse malattie infantili. Continueremo“.

Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, si è detto “profondamente preoccupato per la notizia che un bambino di dieci mesi, non vaccinato, di Deir al-Balah, è stato confermato positivo alla poliomielite”.

