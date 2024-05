hamas:-netanyahu-ha-riportato-i-negoziati-al-punto-di-partenza.-israele-(per-ora)-resta-al-cairo

Anche se per Tel Aviv la proposta, accettata da Hamas, è “lontana” dal soddisfare le sue richieste. Roma, 8 mag. (askanews) – Una fonte di Hamas ha accusato il premier israeliano Benjamin Netanyahu di “aver riportato al punto di partenza i negoziati su un accordo per il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza”. Lo riporta il quotidiano del Qatar The New Arab, rilanciato da Haaretz. “Le famiglie degli ostaggi devono sapere che l’ultimo round di colloqui è l’ultima possibilità di riavere indietro i loro figli”, ha ammonito la fonte.

I colloqui sono ripresi al Cairo dopo che lunedì scorso Hamas ha accettato la proposta di cessate il fuoco presentata dai mediatori, giudicata da Israele “lontana” dal soddisfare le sue richieste.

Un responsabile israeliano ha detto a Reuters che Israele non vede alcun segno di una svolta nei colloqui mediati dall’Egitto su una tregua con Hamas che libererebbe alcuni ostaggi di Gaza, ma sta mantenendo la sua delegazione composta da quelli che descrive come negoziatori di “medio livello” al Cairo per ora.