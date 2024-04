Hamas: non abbiamo i 40 ostaggi da liberare per rispettare l’accordo di tregua

L’organizzazione terroristica ha annunciato di non essere in grado di trovarli o identificarli

Milano, 11 apr. (askanews) – Hamas afferma di non avere abbastanza ostaggi per rispettare l’accordo di cessate il fuoco. L’organizzazione terroristica ha annunciato di non essere in grado di trovare o identificare i 40 ostaggi che potrebbero essere rilasciati come concordato nei negoziati.

Nei negoziati condotti con l’aiuto dei mediatori è stato concordato che Hamas rilascerà 40 israeliani. Verrebbero liberate tutte le detenute, così come gli uomini malati e anziani. In cambio, Israele libera centinaia di palestinesi dalle loro prigioni. Hamas ha detto ai mediatori che non dispone di 40 prigionieri idonei e l’annuncio rafforza l’idea che durante la guerra sono morti più prigionieri di quanto si pensasse.

Israele ritiene che Hamas abbia ancora un centinaio di prigionieri, la maggior parte dei quali sono soldati israeliani o uomini in età di servizio militare. Israele ha proposto che il gruppo da liberare venga integrato con giovani prigionieri maschi.