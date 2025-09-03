hamas:-“pronti-ad-un-accordo-globale-e-a-rilasciare-tutti-gli-ostaggi”

ROMA – Hamas rompe il silenzio e rilancia: pronto un accordo complessivo che preveda la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani in cambio di un numero concordato di detenuti palestinesi. A condizione, però, che l’intesa segni anche la fine della guerra a Gaza.

Nella nota ufficiale, il movimento fissa i paletti: ritiro totale dell’esercito israeliano dalla Striscia, apertura dei valichi per il passaggio di beni e aiuti, avvio della ricostruzione. In parallelo, Hamas dice di essere disposto a sostenere la nascita di un governo indipendente di tecnocrati, con pieni poteri nella gestione civile della Striscia.La dichiarazione arriva mentre, secondo Hamas, si attende ancora una risposta da parte di Israele alla proposta inviata dai mediatori lo scorso 18 agosto, già approvata sia dal movimento sia dalle altre fazioni palestinesi.

