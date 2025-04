hamas-propone-5-anni-di-tregua-in-cambio-del-cessate-il-fuoco:-“libereremo-tutti-gli-ostaggi”

BOLOGNA – Liberazione di tutti gli ostaggi israeliani che sono ancora a Gaza e tregua di cinque anni in cambio del cessate il fuoco e della fine del conflitto armato: è la proposta arrivata da Hamas per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L’offerta di pace è stata reda nota da un alto funzionario della milizia islamica all’Afp. L’agenzia scrive che oggi una delegazione di Hamas arriverà al Cairo per negoziare un futuro accordo di cessate il fuoco tra Gaza e gli ostaggi.

La proposta di Hamas ricalca un po’ l’idea di tregua che era circolata nella trattativa in corso al Cairo alla metà di aprile. Anche in quell’occasione, Hamas aveva chiesto garanzie per una interruzione permanente del conflitto, offrendo in cambio “il rilascio in un’unica soluzione” dei 59 israeliani tenuti ancora prigionieri a Gaza dall’ottobre 2023.

