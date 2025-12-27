hamas-verso-l’elezione-del-nuovo-leader:-in-lizza-mashaal-e-al-hayya

Roma, 27 dic. (askanews) – Hamas dovrebbe eleggere un nuovo leader entro pochi giorni o alcune settimane. Lo ha riportato il media saudita Asharq, che ha citato fonti vicine alla leadership del movimento integralista islamico palestinese.

Tuttavia, le stesse fonti avrebbero inoltre “escluso la possibilità di tenere elezioni generali prima che la guerra giunga a una completa conclusione”. I due principali candidati sarebbero l’ex leader di Hamas, Khaled Mashaal, e l’attuale capo dell’ufficio politico di Gaza, Khalil al Hayya.

Secondo le fonti, la loro principale differenza politica immediata riguarda il ritiro israeliano da Gaza. Hayya, considerato vicino all’Iran, sarebbe favorevole al proseguimento del “conflitto armato con Israele nella Striscia di Gaza fino alla fine della guerra e al completo ritiro dell’esercito israeliano dalla Striscia”, mentre Mashaal, ritenuto più vicino al Qatar, punterebbe a “compromessi negoziati per mettere fine all’occupazione di Gaza”. Mashaal, secondo le fonti di Asharq, sostiene inoltre “il tentativo di allontanare Hamas dall’Iran” e di avvicinarlo “agli stati arabi moderati”.

Le fonti citate da Asharq ritengono che Hayya sarà probabilmente il vincitore, visto gode del sostegno dei vertici di Hamas sia a Gaza sia in Cisgiordania, compreso il responsabile dell’ufficio politico della Cisgiordania, Zaher Jabarin.

Secondo Asharq, l’organo elettivo è il consiglio generale di Shura di Hamas, che comprende circa 50 membri rappresentanti dei tre uffici regionali di Hamas (Gaza, Cisgiordania e diaspora palestinese). Hamas elegge un nuovo leader ogni quattro anni, secondo Asharq. Le ultime elezioni si sono svolte a marzo 2021 e quelle attuali erano inizialmente previste per l’inizio del 2025, ma sono state rinviate a causa del conflitto a Gaza.

Il leader eletto nel 2021, Ismail Haniyeh, è stato assassinato da Israele a Teheran nel luglio 2024. Il suo successore, Yahya Sinwar, è stato ucciso dalle truppe israeliane a Rafah nell’ottobre dello stesso anno. Da allora, secondo Asharq, Hamas è stato guidato da un consiglio di leadership provvisorio presieduto dal capo del consiglio generale di Shura Muhammad Ismail Darwish e composto anche da Hayya, Mashaal, Jabarin e dal membro dell’ufficio politico di Gaza, Nizar Awadallah.