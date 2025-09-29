lunedì, 29 Settembre , 25

Hamilton, è morto il cane Roscoe: “La decisione più difficile della mia vita”

Addio a Roscoe, il bulldog di Lewis Hamilton. Il cane è morto ieri, 28 settembre, tra le braccia del pilota di Formula 1: “Dopo quattro giorni di terapia intensiva, durante cui ha lottato con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe. Non ha mai smesso di lottare fino alla fine”, scrive Hamilton in un lungo post su Instagram. Il pilota ha annullato diversi impegni, come il test Pirelli al Mugello e la Milano Fahion Week, per stare accanto al suo amico a quattro zampe. Far sopprimere un cane “è una delle esperienze più dolorose e provo una profonda connessione con tutti coloro che hanno vissuto la perdita di un animale domestico amato”, scrive ancora Hamilton. 

 

“Sono molto grato e onorato di aver condiviso la mia vita con un’anima così bella, un angelo e un vero amico. Accogliere Roscoe nella mia vita è stata la decisione migliore che abbia mai preso e custodirò per sempre i ricordi che abbiamo creato insieme”. Nonostante il momento difficile, “averlo avuto è stata una delle cose più belle della mia vita: amare così profondamente ed essere ricambiato”. Il pilota ringrazia i fan “per l’amore e il sostegno che avete dimostrato a Roscoe nel corso degli anni. È stato davvero speciale”, conclude. 

 

