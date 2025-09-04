giovedì, 4 Settembre , 25

Hamilton: “Gp Monza, penalizzazione eccessiva. Fin qui con la Ferrari una corsa su montagne russe”

Hamilton: “Gp Monza, penalizzazione eccessiva. Fin qui con la Ferrari una corsa su montagne russe”

(Adnkronos) – “L’esperienza in Ferrari è stata fin qui una corsa sulle montagne russe, ma la vita è così. Anche se siamo reduci da una domenica complicata, mi piace pensare che stiamo cominciando a vedere la luce”. Parola di Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari ha parlato così in conferenza stampa, alla vigilia del Gp di Monza: “Di recente ho pensato che guardare al domani è inutile e bisogna concentrarsi sul presente. Non voglio perdermi nessun momento speciale della quotidianità, a cominciare dall’affetto dei tifosi qui”. 

Hamilton ha poi commentato il ritiro nel Gp d’Olanda di domenica scorsa: “L’approccio avuto nell’ultimo weekend è stato perfetto, almeno fino a domenica. Poi la gara è stata deludente, io di solito non commetto errori del genere. Il team mi dà un grande supporto e nei giorni successivi abbiamo analizzato tutto. La scalata di marce aveva un problema che ha portato al bloccaggio, non è stato un errore di distrazione. Ora prendiamo la direzione giusta in questo fine settimana”. Verso una gara che per Lewis partirà con una penalizzazione di 5 posizioni in griglia: “Cosa ne penso? Mi sembra eccessiva, ma mi motiva per la rimonta”.  

Hamilton ha parlato ovviamente del Gp di Monza, da sempre speciale per la Ferrari: “Ho visto cosa provano i piloti Ferrari che vanno a podio a Monza, io sono salito più volte su questo podio. I tifosi qui sono vicinissimi, sembra di averli in macchina”. Nel corso della conferenza, spazio anche a due parole sull’evento di mercoledì a Milano, in cui ha abbracciato migliaia di tifosi della Rossa insieme a Charles Leclerc: “Ieri è stato favoloso in centro con i tifosi. Già dalla mattina, al mio arrivo a Maranello, è stato stupendo. Da non credere. C’erano tifosi dalle prime ore del mattino, ho percepito amore. A Milano è arrivata tanta energia positiva”. Poi, qualche indicazione sul Gran Premio: “Come andrà? Con questa macchina, per me ogni weekend è nuovo e l’approccio è diverso rispetto al passato. La Ferrari qui si è sempre comportata bene”. 

