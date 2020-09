Hamilton il più rapido nelle terze libere del Gp di Russia

Lewis Hamilton registra il giro più veloce nelle prove libere 3 del Gran Premio di Russia. Per la prima volta nel weekend è il pilota britannico della Mercedes a comandare la classifica dei tempi in 1’33″279 davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas con 7 decimi di vantaggio. Terzo tempo per Carlos Sainz su McLaren mentre Max Verstappen (Red Bull) è sesto dietro anche a Esteban Ocon (Renault) e Sergio Perez (Racing Point). La migliore delle Ferrari è quella di Sebastian Vettel con il settimo tempo a +1″315 da Hamilton, Charles Leclerc chiude dodicesimo a +1″527. Qualifiche al via alle ore 14.00.

