Hamilton trionfa in Spagna, Vettel settimo, Leclerc si ritira

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Ancora Lewis Hamilton. Sesto Gran Premio stagionale in Formula Uno ed ennesimo successo – il numero 88 in carriera, a -3 dal record di Michael Schumacher – per il pilota anglo-caraibico della Mercedes che va a trionfare tra le curve del Circuit de Catalunya con una prestazione da leader incontrastato. Scattato dalla pole position, Hamilton ha gestito alla perfezione le gomme cancellando i fantasmi del GP del 70° Anniversario. Ed è proprio Max Verstappen, vincitore a Silverstone, a conquistare il secondo posto grazie al sorpasso al via ai danni dell’altra Mercedes di Valtteri Bottas, terzo sul podio.

