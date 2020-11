ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – “Congratulazioni a Lewis Hamilton per l’incredibile settimo titolo mondiale conquistato in grande stile dopo essere scattato dal sesto posto in griglia. Il modo esemplare con cui ha gestito i pneumatici è stato fondamentale per assicurargli un posto nella storia. Ha fatto solo una sosta trasformando le sue intermedie in slick alla fine della gara sfruttandole quindi fino all’ultimo”. Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing Pirelli, si unisce al coro di complimenti per il pilota della Mercedes, che vincendo a Istanbul ha chiuso in anticipo i giochi per il Mondiale, conquistando il suo settimo titolo. Hamilton ha utilizzato i Cinturato Blue full wet per i primi otto giri,

L'articolo Hamilton vince in Turchia, Isola "Gestione gomme esemplare" proviene da Notiziedi.

