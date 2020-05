Hamsik cuore azzurro: “Il Napoli si riprenda la Champions”. L’ex capitano dà la carica

Marek Hamsik, ex capitano azzurro, ha rilasciato alcune parole nell’edizione odierna del Corriere dello Sport in merito alla ripartenza del campionato. Inoltre ha parlato della speranza che gli azzurri possano qualificarsi in Champions. Di seguito le sue parole.

Hamsik: “Spero che il Napoli si riprenda la Champions”

Spero che la Serie A possa ripartire, così il Napoli potrà riprendersi la Champions League

Grande ottimista e inguaribile romantico, Marek non ha dimenticato nulla del suo passato in azzurro. Domenica ha fatto gli auguri ad Aurelio De Laurentiis per il suo compleanno: le parole “Io ci credo ancora” in merito alla Champions League. Tutto sa di amore, tutto sa di un legame indissolubile che Marek ha con la città di Napoli e la società partenopea. Ha lasciato la squadra da capitano e non ha mai smesso di indossare quella fascia, nonostante a Insigne stia sempre meglio. Ad oggi condivide il primato della classifica gol all-time con Dries Mertens: forse è solo questione di tempo e verrà superato, ma si tratta solo di numeri. Quando si tratta di sentimento, c’è poco per cui essere in gara con lui…

