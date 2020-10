Hamsik, gli auguri a Maradona: “Ti auguro salute e successi” | VIDEO

Marek Hamsik si unisce ai tanti personaggi dello sport che hanno voluto mandare un video messaggio di auguri a Diego Armando Maradona, che oggi compie 60 anni. Da un capitano ad un altro: lo slovacco ci ha tenuto a omaggiare il più grande calciatore della storia del Napoli, che ha ricevuto oggi tantissimi messaggi di affetto da tutte le parti del mondo. Delle dimostrazioni che testimoniano l’importanza che continua ad avere un’icona come el Pibe de Oro, vero protagonista degli unici due Scudetti vinti dal Napoli nella sua storia. Un’impresa che il Napoli sta cercando di ripetere. Tra i tanti auguri rivolti all’argentino c’è anche un messaggio di De Laurentiis che si può leggere cliccando sul link in basso.

Gli auguri di Hamsik a Maradona | VIDEO

Fonte: Ultramici Twitter

“Voglio farti tanti auguri per il tuo 60esimo compleanno e augurarti in questo brutto periodo tanta salute e farti un grande in bocca al lupo per la tua carriera da allenatore con tante vittorie e successi!”.

Queste le parole di Marek Hamsik nel breve video dedicato a Diego Armando Maradona. L’ex capitano del Napoli è ora in Cina e fornisce assist e gol alla squadra del Dalian.

