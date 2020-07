Hamsik, l’agente rivela: “Il ritorno al Napoli non è da escludere. Lui ama i napoletani”

Oggi Marek Hamsik spegne 33 candeline. Una giornata speciale per un calciatore che ha fatto la storia del Napoli. Non sono mancate dimostrazioni di affetto anche da parte della stessa società partenopea. Sui social il club lo ha, infatti, omaggiato con un video sulle migliori giocate. Nella giornata di oggi ha parlato anche Juraj Venglos, agente tra gli altri di Marek Hamsik, ai microfoni di Radio Marte.

Hamsik, le parole dell’agente

“Non gli ho regalato nulla perché è lontano, lui è in Cina. Gli ho fatto tanti auguri con molto affetto e alla prossima sosta per le Nazionali ci incontreremo in Slovacchia. Quanto gli manca Napoli? Per essere stato 11 anni lì è ovvio che ne abbia nostalgia, lui amava particolarmente i napoletani. In Cina è tutto completamente diverso ma sono sicuro che tornerà quanto prima a Napoli e lo farà spesso. Rapporto con Rafa Benitez? Ottimo con Benitez che lo considera un giocatore chiave e lo ha fatto anche capitano.

In futuro a Napoli come dirigente? Molto difficile perché per il suo alto livello di professionalità so che vuole giocare per tanti altri anni e poi ritirarsi in Slovacchia. Nulla è da escludere, difficile prevederlo adesso ma nel calcio è tutto possibile. Quanti anni potrà giocare? Giocherà ancora 2-3 anni, il contratto in Cina scadrà il dicembre prossimo. Lo Slovan Bratislava lo cerca e probabilmente potrà andare lì ma si vedrà.

Cambio Ancelotti-Gattuso? Non abbiamo parlato di questo ma certamente è contento dell’impatto di Gattuso e della vittoria della Coppa Italia. La speranza è che il Napoli possa tornare a lottare per lo scudetto. Con quale allenatore ha fatto meglio al Napoli? Secondo me ha fatto meglio con Mazzarri a livello di continuità e gare ma ha avuto buoni rapporti con tutti i tecnici. Se De Laurentiis gli ha fatto gli auguri? Non saprei, chiederò a Marek”.

