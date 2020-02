​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! Samir Handanovic è sicuramente un giocatore di punta della nuova ​Inter di Antonio Conte. Il portiere sloveno, diventato anche capitano dei neroazzurri durante la scorsa stagione, è arrivato a Milano, provenienza Udinese, nel 2012 e in questi anni si è dimostrato uno dei giocatori più convincenti della rosa dell’Inter, anche quando le cose non giravano bene. Handanovic…

L'articolo Handanovic pronto a rinnovare: "Difendere la porta dell'Inter è un privilegio"

