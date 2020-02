Hanno costretto una giovane cinese a scendere dal bus Cuneo-Torino

Una giovane cinese che stava viaggiando a bordo di un autobus tra Cuneo e Torino sarebbe stata fatta scendere a terra da alcuni passeggeri in quanto “persona non gradita”. La ragazza, che non avrebbe padronanza delle lingua italiana, non ha sporto denuncia, ma ha riferito l’episodio alla comunità cinese di Torino. A raccontarlo il sindaco di Torino Chiara Appendino, che oggi ha pranzato in un ristorante cinese della città in segno di solidarietà con la comunità.

“Mi è stato evidenziato il caso di una ragazza, così mi è stato raccontato, che non si è sentita una presenza gradita su un autobus”

